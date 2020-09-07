رابطة الدوري الإنجليزي تمنع الأندية من استخدام كورونا كذريعة

فرضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ضوابط صارمة على الأندية لإجبارها على اللعب وعدم تأجيل مواجهاتها، حتى في حال إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، أو خرق اللاعبين للبروتوكول الصحي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأندية مجبرة على لعب مبارياتها حتى في حال إصابة لاعبيها بفيروس كورونا، ولن يتم تأجيل اللقاء ما دام لديهم 14 لاعبا متاحا للمشاركة، كما أن تلك الأندية ستكون ملزمة بالاستعانة بلاعبي فرقهم تحت سن 21 عاما.

كما فرضت الرابطة على الفرق أن تضم القائمة الكاملة للاعبين كل لاعب شاب لعب ولو دقيقة للفريق الأول ليصبح عدد اللاعبين أكبر.

EXCL: Play... or else! Premier League clubs warned that matches will NOT be called off if their team suffers Covid-19 outbreak | @MattHughesDMhttps://t.co/c5M5WaBXKo — MailOnline Sport (@MailSport) September 7, 2020

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كما لن يتم تأجيل لقاء أي فريق في حال خرق أي لاعب أو لاعبين للبروتوكول الصحي عبر السفر للخارج، أو لأي سبب آخر، وتم وضعهم تحت الحجر الصحي.

وذكرت الصحيفة، أنه عند امتناع أي فريق لعب مباراته بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا سيتعرض لإجراء تأديبي، إذ ستعقد لجنة محايدة وتوقع عقوبة على الفريق تشمل الإنذار والغرامة وخصم نقاط محتملة للمخالفين المتكررين.

وتهدف القوانين الجديدة لرابطة الدوري الممتاز إلى إنهاء الموسم الجديد 2020-2021 في موعده المحدد، وألا تضطر لتمديده، كما حدث في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل في الـ12 من سبتمبر الحالي، وكانت منافسات الموسم الماضي من البريميرليغ توقفت في مارس الماضي قبل أن يتم استئناف النشاط في يونيو، نتيجة جائحة "كوفيد-19".

المصدر: dailymail