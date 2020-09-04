رسميا.. قائمة المرشحين لجوائز رابطة المحترفين الإنجليزية

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، رسميا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب العام، في الدوري الممتاز للموسم (2019-2020).

وهيمن نادي ليفربول بطل "البريمير ليغ" على قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في العام، القائمة، بدخول أربعة من لاعبي "الريدز" فيها، من بينهم وترينت أليكسندر-أرنولد، الذي ينافس على جائزة أفضل لاعب ناشئ في العام أيضا.

ودخل القائمة إضافة إلى وترينت أليكسندر-أرنولد، كل من قلب دفاع "الريدز" الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي حصل على هذه الجائزة في العام الماضي، وقائد الفريق جوردان هيندرسون، إضافة إلى المهاجم السنغالي ساديو ماني، بينما بقي هداف "الريدز" النجم المصري محمد صلاح خارج القائمة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن أسماء الفائزين بالجوائز، يوم الثلاثاء المقبل.

وفيما يلي قائمة المرشحين للحصول على جائزتين أفضل لاعب في العام:

- ترينت أليكسندر –أرنولد (ليفربول)

- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

- فيرجيل فان دايك (ليفربول)

- جوردان هيندرسون (ليفربول)

- ساديو ماني (ليفربول)

- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي).

المرشحون لجائزة أفضل لاعب ناشئ في العام:

- بوكايو ساكا (أرسنال)

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

- ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد)

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

- تامي أبراهام (تشيلسي)

- ماسون ماونت (تشيلسي).

المصدر: وكالات