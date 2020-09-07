حجة "غريبة".. لاعب يطعن على قرار إيقافه لـ8 سنوات

اعترض لاعب الرغبي الجنوب إفريقي، تشيليبوي راليبيل، على قرار عدم أهليته بسبب تعاطي المنشطات، مدعيا أن إيمانه لا يسمح له بالكذب.

ووفقا لموقع Rugbymag، في يناير من العام الماضي، أدين راليبيل بتعاطي عقار zeranol المحظور، وتم إيقافه من المشاركة في المسابقات لمدة 8 سنوات.

Chiliboy Ralepelle has listed his faith as one of the reasons why he would not have consciously taken a banned substance.https://t.co/L8ieNH52jV — SA Rugby magazine (@SARugbymag) September 6, 2020

وحاول لاعب الرغبي الطعن على قرار إيقافه لمدة 8 سنوات بسبب تعاطي المنشطات، بحجة أن إيمانه لا يسمح له بالغش والكذب عندما قال إنه لا يتعاطى هذه المنشطات.

ولم تأخذ اللجنة التأديبية هذه الحجة الغريبة بعين الاعتبار.

وقبل حظره لمدة 8 سنوات، واجه راليبيل مشاكل سابقا بسبب المنشطات، إذ تم إيقافه عن المسابقات في عام 2015 لمدة عامين، لاستخدامه عقار drostanolone المحظور.

المصدر: sarugbymag.co.za