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خيبة أمل ميسي بسبب حيادية أصدقائه

الرياضة

خيبة أمل ميسي بسبب حيادية أصدقائه
AFP LLUIS GENE
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يشعر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بخيبة أمل بسبب غياب دعم زملائه له في فريق يرشلونة، في "معركة الرحيل" عن كتالونيا هذا الصيف.

وأفادت إذاعة راديو "أوندا سيرو"، أن ميسي البالغ 33 عاما أعرب عن عدم رضاه عن سلوك زملائه في الفريق، الذين لم يقفوا إلى جانبه في الصراع مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو.

واستاء الأرجنتيني من عدم وجود رسائل بكلمات الدعم من أصدقائه الذين التزمو موقف الحياد.

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وأعلن النجم الأرجنتيني، يوم الـ4 من هذا الشهر استمراره ضمن صفوف "البلوغرانا" للموسم المقبل لينهي كل التكهنات حول مستقبله، والتي أثارت شكوك الكثير من عشاقه وجماهيره من جميع أنحاء العالم.

وكانت المشكلة تكمن في رغبة ميسي الرحيل مجانا، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بذلك، (لكن النادي قال إن موعده انتهى في 10 يوليو الماضي)، وذلك وفقا لرواية والده وفريقه القانوني، بينما أصرت إدارة برشلونة على دفع قيمة الشرط الجزائي للاعب البالغة 700 مليون يورو، للموافقة على رحيله هذا الصيف.

المصدر: El Transistor

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