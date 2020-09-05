ميسي يكشف السبب الذي دفعه لطلب الرحيل عبر الفاكس

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، السبب وراء إرسال طلب الرحيل عن "الكامب نو" عبر الفاكس وليس بشكل مباشر أو أي طريقة أخرى.

وقال ميسي البالغ 33 عاما في حوار أجراه مع موقع "غول" بنسخته العالمية: "الفاكس كان لجعل الأمر بطريقة رسمية، طوال العام كنت أخبر رئيس النادي أنني أريد الرحيل، وأن الوقت قد حان للبحث عن اتجاهات جديدة في مسيرتي المهنية".

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة عن طريق الفاكس، أنه يريد المغادرة عن النادي الكتالوني في موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بشكل مجاني، وذلك عقب الهزيمة من بايرن ميونيخ بنتيجة 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وتابع ميسي حديثه عن طلب الرحيل: "كان يقول لي طوال الوقت (لا، سنتحدث لاحقا) ولكن الأمر لم يحدث، لتوضيح الأمر بطريقة ما، لم يمنحني الرئيس فكرة عما كان يتحدث، كان إرسال الفاكس يجعلني أرغب في الذهاب رسميا وأنني كنت حرا وأنني لن أستخدمه في السنة الاختيارية".

وأكمل: "لم أكن أقصد إثارة الفوضى ضد النادي، ولكن لجعل الأمر رسميا، لأن قراري كان قد تم اتخاذه".

وواصل: "إذا لم أرسل الفاكس، فلن يحدث أي شيء، فلدي السنة الاختيارية التي أمضيها والسنة مستمرة، ما يقولونه هو أنني لم أتحدث عن الرحيل قبل 10 يونيو، لكني أكرر، كنا في منتصف كل المسابقات، ولم يكن هذا هو الوقت المناسب".

وختم ميسي حديثه: "قال لي الرئيس دائما (عندما ينتهي الموسم، عليك أن تقرر ما إذا كنت ستبقى أم ستغادر)، لم يحدد موعدا أبدا، كان الأمر ببساطة هو عدم الدخول في خصومة لأنني لم أرغب في مواجهة مع النادي".

المصدر: "وكالات"