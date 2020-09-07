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بالفيديو.. منتخب "الماكينات" معطل في دوري الأمم

الرياضة

بالفيديو.. منتخب
AFP FABRICE COFFRINI
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ما زالت ألمانيا تبحث عن فوزها الأول على الإطلاق في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مستضيفتها سويسرا الأحد.

ومنح إيلكاي جندوجان التقدم لفريق المدرب يواخيم لوف بتسديدة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 14 لكن سيلفان فيدمار أدرك تعادلا مستحقا لسويسرا قبل مرور ساعة بقليل.

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وستكون ألمانيا سعيدة بالخروج بالتعادل في المجموعة الرابعة بالدرجة الأولى إذ كانت سويسرا الطرف الأفضل وصنعت أخطر الفرق في الشوط الثاني.

وفشلت ألمانيا في الفوز في أربع مباريات في النسخة الأولى من دوري الأمم قبل عامين وتعادلت في أول مباراتين من النسخة الحالية.

وتملك سويسرا نقطة واحدة بعد خسارتها المباراة الأولى في أوكرانيا.

المصدر: "رويترز"

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