لاعب برشلونة الشاب فاتي يدخل تاريخ إسبانيا بهدف رائع (فيديو)

أحرز أنسو فاتي باكورة أهدافه مع منتخب إسبانيا خلال لقائه أمام ضيفه الأوكراني (4-0)، الذي جمعهما مساء الأحد، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن الجولة الثانية لدوري أمم أوروبا.

وبدأ مهاجم برشلونة الشاب فاتي اللقاء في التشكيلة الأساسية للماتادور لأول مرة، ونجح في تسجيل الهدف الأول له والثالث لمنتخب بلاده، في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، وحصل على ضربة جزاء، ترجمها زميله المدافع سيرخيو راموس، إلى هدف التقدم، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

وأصبح فاتي، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، أصغر لاعب يسجل هدفا بقميص المنتخب الإسباني "فوريا لا روخا" على مدار التاريخ، وذلك بعمر 17 عاما و311 يوما.

وكان لاعب برشلونة الصاعد قد سجل ظهوره الأول بقميص إسبانيا خلال مواجهة ألمانيا، يوم الخميس الماضي، ليصبح أصغر لاعب يظهر بقميص "لاروخا" منذ عام 1936.

يذكر أن فاتي كتب اسمه في تاريخ برشلونة، في أغسطس 2019، عندما بات أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفا في الدوري أمام أوساسونا وعمره 16 عاما.

المصدر: وكالات