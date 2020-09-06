رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف: أبنائي كسروا مقاومة خصومهم

تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن نجاحات أبنائه في البطولة الاستعراضية للملاكمة، التي أقيمت في الثالث من شهر سبتمبر الجاري بمدينة غروزني.

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ونشر قديروف مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرم" وعلق عليه قائلا: "أصدقائي الأعزاء! أصبحت النزالات الاستعراضية، التي شارك فيها تلاميذ نادي "أخمات"، زينة حقيقية لبطولة الملاكمة. افتتح القسم الرئيسي من العرض القتالي "عصر الأساطير 5" بخمسة نزالات بمشاركة ممثلين عن جيل الشباب.

وحقق أحفاد رئيسنا الأول، بطل روسيا، أحمد-حجي قديروف، الانتصارات على حلبة الملاكمة، وهم: أحمد قديروف، وعلي قديروف وآدم قديروف. كسر الأولاد باقتدار مقاومة كلا من أقرانهم: بيسلان ماريمكولوف، ونادار كوميكوف، وأمير ألاجيف على الترتيب. وانتهت النزالات مبكرا لصالح الملاكمين الشيشان. وكان الفائز الأكبر في البطولة هو أبو بكر قديروف، الذي تغلب على مارات شاردانوف".

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وشارك أبناء قديروف في نزالات استعراضية ضمن بطولة غروزني 2016، وبطولة روسيا 2017، التي أقيمت أيضا في عاصمة الشيشان.

المصدر: وكالات