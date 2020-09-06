شاهد.. مقاتل روسي يهزم قرغيزي بضربة قاضية "قاتلة"

أسقط المقاتل الروسي، أصحاب زولايف، منافسه القرغيزي، جارابيك تيشيبايف، بالضربة الفنية القاضية في النزال الذي جمعهما أمس السبت، في موسكو، في بطولة "АСА 110" للفنون القتالية المختلطة.

وقفز المقاتل القرغيزي في محاولة منه لتوجيه ضربة بالركبة لخصمه، لكن الروسي سبقه بتوجيه لكمة قوية لوجهه أسقطه على أرض الحلبة في الجولة الثالثة من النزال.

وحقق أصحاب زولايف (22 عاما) بذلك انتصاره الثامن حتى الآن في مسيرته الاحترافية، منها خمسة بالضربة القاضية، من دون أن يتجرع مرارة أي هزيمة.

بينما مني جارابيك تيشيبايف بالهزيمة الأولى في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل انتصارين.

المصدر: وكالات