شاهد.. مقاتل يخنق منافسه انتقاما لـ"صفعة"
انتقم المقاتل البرازيلي، ميشيل بيريرا، من منافسه الروسي، زيليم إيمادايف، بفوزه عليه، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، في بطولة "UFC Fight Night 176"، للفنون القتالية المختلطة.
وانقض بيريرا على منافسه في الجولة الخامسة الأخيرة من النزال، وقام بخنقه ليجبره على الاستسلام.
Michel Pereira vence vía #rearnakedchoke a Zelim Imadaev al final del tercer asalto.#ufc#mma#MMATwitter#Panama#ecuador#Peru#Mexico#Argentina#Brazil#bjj#luta#pty#ucclatam#DeportesRedesSociales#deportespic.twitter.com/UEXqnU9atN— MMAFAN507 (@mmafan507) September 6, 2020
وانتقم المقاتل البرازيلي بذلك شر انتقام من منافسه، زيليم إيمادايف، الذي وجه صفعة له، يوم الجمعة الماضي، خلال مراسم عملية الوزن وتقديمها رسميا للاعلام، قبل نزالهما اليوم.
WOAH! @UFCPereira & Imadaev got physical during today's face-offs. #UFCVegas9pic.twitter.com/WWV7MQwiWI— UFC (@ufc) September 4, 2020
ومني زيليم إيمادايف (25 عاما) بالهزيمة الثالثة على التوالي في ثالث نزال خاضه ضمن بطولات اتحاد (UFC) للفنون القتالية المختلطة، مقابل ثمانية انتصارات تحت رعاية اتحادت أخرى لهذه اللعبة.
في المقابل، حقق ميشيل بيريرا (27 عاما) انتصاره الرابع والعشرين، حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 11 هزيمة.
المصدر: "championat.com"