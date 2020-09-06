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بالفيديو.. "المدمر" الأربعيني أوفيريم يسقط ساكاي بالضربة القاضية

الرياضة

بالفيديو..
Reuters
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تغلب الهولندي، أليستار أوفيريم، على منافسه البرازيلي، أغوستو ساكاي، في النزال الذي جمعهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن أمسية لرياضة الفنون القتالية المختلطة "UFC Fight Night 176".

وأسقط أوفريم الملقب بـ"المدمر"، منافسه البرازيلي بالضربة الفنية القاضية، في الجولة الخامسة الأخيرة من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.

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وحقق أليستار أوفيريم (40 عاما) بذلك انتصاره السابع والأربعين حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 18 هزيمة، وتعادل واحد.

بينما مني أوغستو ساكاي (29 عاما) بالهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 15 انتصارا.

المصدر: وكالات 

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