رئيس الاتحاد الدولي يكشف حقيقة طلب حسني مبارك تفويت مباراة مصر لصالح فرنسا

وضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، تصريحه المثير في افتتاح مونديال اليد "مصر 2021"، التي قال فيه إن الرئيس حسني مبارك، طلب تفويت مباراة مصر لصالح فرنسا في مونديال 2001.

وقال حسن مصطفى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية: الذي يبث عبر فضائية "إم بي سي" مصر، تعليقا على التصريح الذي أدلى به أمس السبت: "الموضوع مجرد دعابة، وأنا رديت عليها، هو معقول حد يروح لفريق يقوله فوت ماتش ولا مباراة".

وأكد حسن مصطفى في مداخلته، أن الجميع كان سعيدا بالافتتاح المبهر لبطولة كأس العالم لكرة اليد "مصر 2021"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة تم اتخاذها.

وكان حسن مصطفى، فاجأ الجميع خلال كلمة ألقاها في حفل قرعة مونديال اليد "مصر 2021"، عندما تحدث عن مواجهة فرنسا ومصر في نصف نهائي مونديال عام 2001، حيث قال: "تقابلت مع الراحل جاك شيراك، رئيس فرنسا الأسبق، وأخبرته بأن محمد حسني مبارك رئيس مصر الأسبق، تحدث معي من أجل تفويت مباراة البلدين في كأس العالم لعام 2001".

وأضاف: "مبارك قال لي، الفرنسيون أصدقاؤنا، وهذا ما أخبرت به شيراك، حينما تقابلت معه".

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الجدير بالذكر، أن مصر خسرت تلك المباراة أمام فرنسا، بنتيجة 21-24، لتصعد الأخيرة إلى النهائي وتتوج باللقب على حساب السويد، بينما أنهت مصر البطولة في المركز الرابع، بعد خسارتها مباراة تحديد المركز الثالث ضد يوغوسلافيا 17-27.

المصدر: وكالات