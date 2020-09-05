رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: حسني مبارك طالبني بتسهيل فوز فرنسا على مصر

فجر رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال "2021 مصر".

وقال حسن مصطفى في كلمته أثناء الحفل: "الرئيس حسني مبارك طلب تسهيل فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المصري في نصف نهائي مونديال اليد 2001، نظرا للعلاقة الجيدة التي تربط بين الرئيس المصري بجاك شيراك رئيس فرنسا في ذاك الوقت".

ويقام الحفل في منطقة الأهرامات، ويقدمه الثلاثي: الإعلامية جاسمين طه والفنان خالد النبوي والفنانة إنجي المقدم، ويحيي الحفل الموسيقار عمر خيرت، وسيقدم عددا من السيمفونيات الموسيقية والأغاني التي طالما نالت إعجاب جمهور الحاضرين.

المصدر: RT