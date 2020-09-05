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البرتغال تكتسح كرواتيا (فيديو)

الرياضة

البرتغال تكتسح كرواتيا (فيديو)
Reuters
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استهل منتخب البرتغال مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أمم أوروبا لكرة القدم، بفوز ساحق على ضيفه الكرواتي (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب "الدراغاو" في مدينة بورتو.

وحملت رباعية منتخب "برازيليي أوروبا" توقيع كل من، جواو كانسيلو، دييغو جوتا، جواو فيليكس، أندريه سيلفا، في الدقائق (41، 58، 70، 90) على الترتيب.

بينما سجل الكرواتي برونو بيتكوفيتش هدف بلاده اليتيم عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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يذكر أن القائد والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي النجم، كريستيانو رونالدو، غاب عن هذه المباراة، بسبب التهاب يعاني منه في إصبع قدمه اليمنى، بسبب "لدغة نحلة".

وحصد منتخب البرتغال بطل النسخة الأولى لهذه البطولة القارية وكأس الأمم الأوروبية أيضا، نقاط المباراة الثلاث، وتصدر قائمة المجموعة الأولى للمستوى الأول (A3) لدوري الأمم الأوروبية، متقدما بفارق الأهداف على منتخب فرنسا، الذي تغلب بدوره على مضيفه السويدي بهدف وحيد.

المصدر: RT 

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