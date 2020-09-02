كروس: برشلونة سيفقد أهم سلاحه برحيل ميسي

صرح النجم الألماني توني كروس، لاعب فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بأن الرحيل المحتمل للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيفقد برشلونة سلاحا مهما.

وقال كروس في مقابلة مع شقيقه فيليكس كروس في أحدث مدونة صوتية بموقع "Einfach mal Luppen podcast" نشرت اليوم الأربعاء: "إذا لم يلعب أحد اللاعبين مثل ميسي مع منافسك، فهذا ليس شيئا سيئا بالنسبة لنا، خروج ميسي من برشلونة يعني أن برشلونة يفتقد أفضل أسلحته".

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وحول وجهة ميسي المحتملة، استبعد كروس انضمامه إلى صفوف ريال مدريد، بقوله: "لا أعتقد أنه سيأتي إلى ريال مدريد". لكنه لا يزال يعتقد أن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظا لضم النجم الأرجنتيني.

ووصف توني كروس، المتوج بلقب بطل كأس العالم 2014 مع "المانشافت" الألماني، ميسي بأنه "واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق"، ولكنه يرى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد هو الأفضل.

وأعلن لونيل ميسي (33 عاما) رغبته في الرحيل عن برشلونة، في أعقاب هزيمته المدوية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، وغاب يوم الثلاثاء عن تدريبات الفريق لليوم الثاني على التوالي، وذلك في ثاني مران لبرشلونة تحت قيادة مديره الفني الجديد الهولندي رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد.

المصدر: وكالات