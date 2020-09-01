زيدان: سأفتخر بأنني كنت مدربا لتوني كروس

صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بأنه سيفتخر بعد اعتزاله مهنة التدريب بأنه كان مدربا للاعب الألماني توني كروس.

وأشاد زيدان،خلال مقابلة مع "ريال فرانس" الفرنسية، بالدور الأساسي الذي لعبه كروس في مشروعه طيلة هذه السنوات، بقوله: "ليس واحدا من القادة الأربعة ولكن في العمق لأسباب كثيرة يعتبر واحدا منهم، وفي الملعب يشعر بالفخر لسلطته الفطرية".

AFP Isabella BONOTTO

وأضاف زيدان: "توني لا يتحدث، وهو لاعب صامت للغاية ومتحفظ، ولكنه عندما يفعل ذلك يكون لأنه يريده، ويتحدث عن أي شيء، سواء مدرب أو مديرين أو زملائه، ورأيت عدة نقاشات كانت مشاركته فيها عاملا أساسيا".

إقرأ المزيد

وفيما يتعلق بدور لاعب الوسط الألماني في الفريق الملكي وتعدد مهاراته، أردف زيزو: "من الرائع جدا قدرته على اللعب كرقم 6 في خط الوسط، أو كوسط مهاجم أو حتى رقم 10، فقط أنت تضعه في المركز، وسيتأقلم، وميزته الأساسية هي سكينته، لا ينزعج ويعشق كثيرا الوصول للمرمى لإطلاق قذائفه من بعيد، لهذا أنا معجب بالسهولة التي يلعب بها بكلتا القدمين، حتى تعتقد أنه لاعب أعسر في الأصل".

وأشاد المدرب الفرنسي بعقلية كروس وطريقة رؤيته للحياة بقوله: "حياته بمثابة كرة قدم وعائلته، ولا يهمه أي شيء آخر، فقط العائلة وكرة القدم، لهذا سيبقى في الذاكرة كلاعب مدهش، وواحد من أفضل لاعبي مركزه، وحقا تعجبني عقليته".

واختتم زيدان حديثه عن مشاعره كونه درب النجم الألماني توني كروس، قائلا: "عندما وصلت، يمكنك تخيل الأمر، كنت سعيدا للغاية كوني مدربا لكروس، وفي الحقيقة، عندما أتقاعد يمكنني القول إنني دربت كريستيانو وبيل ومودريتش وراموس وأيضا سأخبرهم أنني دربت توني كروس، ومن الرائع رؤيته يتدرب كل يوم، لاعب محترم، والحديث عن أنه بمثابة شخص استثنائي".

المصدر: "آس"