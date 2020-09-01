رونالدو يوجه رسالة للبرتغاليين

ينتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على أحر من الجمر، ارتداء قميص منتخب بلاده في مباراته أمام ضيفه الكرواتي السبت المقبل في مستهل مشواره ضمن النسخة الثانية لدوري أمم أوروبا.

ووجه الدون رونالدو هداف يوفنتوس، رسالة عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" جاء فيها: "معا نحن مستقبل كرة القدم. (مع هشتاغ) لا يمكنك إيقافنا

لا أطيق الانتظار لقيادة منتخب بلدي بقميصه الجديد...

العودة إلى ذلك الوقت الذي لا يزال بإمكاننا الاقتراب من بعضنا البعض. ولكن يرجى التأكد من اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي في منطقتك للبقاء آمنا".

ويستهل منتخب البرتغال بقيادة رونالدو، حملة الدفاع عن لقب بطل النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم "UEFA Nations League"، بمواجهة ضيفه الكرواتي، يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأول من دور المجموعات.

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ويلعب منتخب البرتغال ضمن المجموعة الثالثة (C) للمستوى الأول (A)، التي تضم أيضا، فرنسا والسويد.

المصدر: وكالات