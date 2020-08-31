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رونالدو مع جورجينا وأولادهما يدا بيد على شاطئ بحر الأحلام (صورة)

الرياضة

رونالدو مع جورجينا وأولادهما يدا بيد على شاطئ بحر الأحلام (صورة)
instagram/georginagio
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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد قضاء أوقاته وعطلته الصيفية مع عائلته.

ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة كريستيانو رونالدو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام"، صورة لها على شاطئ البحر مع النجم البرتغالي وهما يمسكان بأيادي أولادهما.

وعلقت جورجينا على الصورة، قائلة: "يدا بيد، مع تحقيق أحلام كثيرة".

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ولدى رونالدو وجورجينا طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال للدون البرتغالي من امرأتين مجهولتين، وهم الإبن البكر كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram

 

 

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