عدسات "بابارازي" تلتقط صورا لرونالدو مع عشيقته على يخت

يقضي النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة" رئيس نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم، الأيام الأخيرة من عطلته الصيفية في جزيرة فورمينتيرا القريبة من إسبانيا، قبل انطلاق الدوري.

والتقطت عدساك كاميرات "بابارازي" صورا لرونالدو "الظاهرة"، لاعب ريال مدريد وبرشلونة سابقا، وهو يسترخي على متن يخت برفقة صديقته سيلينا لوك.

وأعلن النجم البرازيلي قبل أكثر من أسبوع خضوعه للعزل الصحي بشكل تطوعي بجانب عائلته بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد "كوفد-19".

وكتب رونالدو (43 عاما)، عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "على مدار هذا الأسبوع تلقيت نبأ إصابة شخص خالطته أنا وعائلتي بكورونا فقررنا على الفور الخضوع لاختبارات وجاءت نتيجتها سلبية ولكننا فضلنا تجنب هذه الفعالية تماشيا مع توصيات السلطات الصحية في إسبانيا".

وقدم البرازيلي اعتذاره عن استضافة فعالية كان يعتزم تنظيمها في منزله بالتعاون مع مصرف سانتاندير الإسباني وبعض وسائل الإعلام الرياضية بمناسبة نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم يوم الأحد 23 أغسطس الماضي، وانتهى بفوز بايرن ميونخ الألماني على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف وحيد.

واستطاع فريق بلد الوليد، الذي يملك رونالدو غالبية الأسهم فيه، أن يبقى في مصاف أندية الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل، بعد أن شغل المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب الليغا، برصيد 42 نقطة.

المصدر: وكالات