مؤمنة يعلق على حقيقة رغبة السومة بالرحيل عن الأهلي

أكد عبد الإله مؤمنة رئيس نادي الأهلي السعودي استمرار السوري عمر السومة ومحمد العويس في تمثيل الفريق، مطالبا جماهير النادي بعدم الانجراف خلف الشائعات التي تحدثت عن رغبتهما بالرحيل.

وكتب مؤمنة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن الثنائي أبناء النادي المخلصين، وليسا مجال للتفاوض، مشيرا أن العويس مستمر في عقده وسيتم تمديده، وأن أمور السومة سيتم ترتيبها وسيستمر في قيادة هجوم الفريق.

السومه و العويس ابناء النادي المخلصين وليسوا مجال للتفاوض

العويس مستمر في عقدة وبإذن الله يتم تمديده

والسومه ان شاء الله اموره تترتب ومستمر .

جمهور الكيان لا تنجرفو خلف الشائعات — عبدالاله مؤمنه (@amouminah1) August 31, 2020

وكان العويس قد غاب عن تحضيرات فريقه لمواجهة الهلال دوريا، في الجولة 26 من الدوري، قبل أن تنهي الإدارة مشكلته في اجتماع مصغر، جمعه بمؤمنة، وياسر محروس نائب الرئيس، حيث عرضا عليه جدولة مستحقاته، وهو ما وافق عليه، ليدخل بعدها تدريبات فريقه الجماعية.

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بينما أبدى السومة رغبته بالرحيل حسب تصريحات طارق كيال المشرف الجديد على كرة القدم، لعدم وجود العناصر المميزة التي تساعده مع الفريق.

وينتهي عقد عمر السومة، البالغ من العمر 31 عاما، مع أهلي جدة نهاية الموسم الجاري، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يطلب بها الرحيل عن صفوف الفريق، إذ كانت المرة الأولى الموسم الماضي في عهد المدير الفني برانكو، وذلك على إثر خلاف في وجهات النظر الفنية بينهما.

وارتدى المهاجم السوري قميص الأهلي في يوليو 2014، قادما من القادسية الكويتي، ويرتبط بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2021 المقبل، وحقق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية خلال مسيرته.

وشارك السومة في 182 مباراة في جميع المسابقات مع الأهلي، سجل خلالها 165 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة.

المصدر: وكالات