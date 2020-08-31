فريق عربي يغري مسعود أوزيل براتب ضخم

تلقى الألماني مسعود أوزيل لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي عرضا مغريا من نادي النصر السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الحالي.

ونشرت صحيفة "fanatik" التركية، خبرا بعنوان "عرض مجنون من السعودية لأوزيل"، موضحة أن نادي النصر قدم عرضا رسميا بقيمة 20 مليون دولار سنويا للاعب، للحصول على خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي النادي السعودي تواصلوا مع ممثلي اللاعب الألماني، في محاولة للوصول لعقد اتفاق مبدئي، للظفر به عقب نهاية الموسم المقبل، حال فشلهم في إقناع مسؤولي أرسنال بالاستغناء عنه قبل نهاية عقده.

وأوضحت "Fanatik" أن مسؤولي النصر قالوا لأوزيل: "نريد أن نجعلك أميرا جديدا للسعودية، ولن ندخر أي تضحيات من أجل تحقيق ذلك".

وأكدت الصحيفة امتلاك اللاعب عرضا آخر من فنربخشة التركي، وعدة عروض من أمريكا وقطر والصين.

وانضم مسعود أوزيل (31 عاما) إلى صفوف أرسنال، صيف عام 2013 قادما من ريال مدريد، وينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم المقبل (2020-2021).

يذكر أن أوزيل شارك في 23 مباراة في مختلف البطولات مع الفرق اللندني، خلال الموسم المنصرم، وسجل فيها هدفا يتيما، وصنع اثنين، بينما احتل فريقه المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ".

المصدر: وكالات