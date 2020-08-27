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بوغبا خارج تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا

الرياضة

بوغبا خارج تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا
Reuters POOL
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كشفت مصادر صحفية إنجليزية عن إصابة نجم مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا، بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة SPORTbible أنه تم اكتشاف إصابة المهاجم الفرنسي بعد إجرائه فحص الـ PCR قبل الانضمام إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي الذي سيخوض لقاءين أمام السويد وكرواتيا الشهر المقبل.

وسيتم استبدال بوغبا بلاعب آخر في تشكيلة المنتخب الفرنسي لكرة القدم.

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وشارك بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد في 14 مباراة بجميع المسابقات عند استئناف الموسم في حزيران، وساهم في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الإنجليزي ليحجز بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: SPORTbible

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