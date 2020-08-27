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عدة إصابات بكورونا في تشيلسي الإنجليزي

الرياضة

عدة إصابات بكورونا في تشيلسي الإنجليزي
Reuters MIKE HEWITT
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قالت تقارير إعلامية في بريطانيا إن عدة لاعبين في نادي تشيلسي اللندني لم يعودوا لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ولم تكشف التقارير عن أي أسماء، ولم يصدر تشيلسي أي رد رسمي حول أنباء الإصابات بالفيروس في النادي.

ويتعين على أي لاعب تأتي نتيجته إيجابية الخضوع لعزل لمدة 10 أيام ولا يسمح له بالعوة للتدريبات قبل أن تأتي نتيجة فحصه سلبية بعد ذلك.

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وسيبدأ فريق المدرب فرانك لامبارد الذي احتل المركز الرابع في الموسم الماضي مسيرته في الدوري الممتاز في الموسم الجديد في مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في 14 سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة "التايمز" إن أندية شيفيلد يونايتد وبرايتون آند هوف ألبيون ووست هام يونايتد أبلغت عن وجود نتائج إيجابية للفيروس سريع الانتشار في صفوف لاعبيها وطواقمها.

المصدر: "رويترز"

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