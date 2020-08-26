رسميا.. تشيلسي يعلن تعاقده مع تشيلويل
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع بينيامين تشيلويل البالغ 23 عاما قادما من صفوف ليستر سيتي.
وجاء في بيان "البلوز"، أنه توصل إلى اتفاق مع ليستر سيتي، يقضي بضم تشيلويل، بعقد لخمس سنوات مقبلة حتى نهاية موسم 2025.
BEN— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020
IS
BLUE.
Welcome to Chelsea, @BenChilwell! 💙 #BenIsBlue
وعبر تشيلويل عن سعادته البالغة بالانضمام إلى تشيلسي، قائلا: "يسعدني الانضمام إلى تشيلسي في هذا الوقت المثير للغاية بالنسبة للنادي".
Chelsea fans, introducing... @BenChilwell! 🙌 #BenIsBluepic.twitter.com/8Z91YmgOpS— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 26, 2020
وأضاف: "أتطلع إلى أن أكون جزءا من هذا الفريق الشاب والديناميكي بقيادة فرانك لامبارد بينما نتحدى للحصول على الجوائز في الموسم المقبل. لا أطيق الانتظار للبدء وأتمنى ألا يمر وقت طويل قبل أن نلعب أمام جماهير تشيلسي في ستامفورد بريدج".
المصدر: وكالات