ميسي يشارك في أول تمرين لبرشلونة مع كومان

يخطط ليونيل ميسي لحضور تدريبات برشلونة الاثنين القادم، رغم أنه أبدى رغبته في الابتعاد عن ملعب "كامب" خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، تجنبا لأي خلاف قانوني مع النادي.

ووفقا لقناة TYC الأرجنتينية، فإن ميسي سيظهر الاثنين في الجلسة التدريبية الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان، لتجنب منح النادي ميزة في أي إجراءات قانونية مستقبلية.



وأضاف التقرير، أن كومان سيقرر ما إذا كان قائد البرسا سيتدرب مع الفريق الأول أو بمفرده لحين حل موقف "رحيل ميسي".

ومن المتوقع أن يتواجد النجم الأرجنتيني البالغ 33 عاما صباح الأحد في مركز "خوان جامبر" لإجراء اختبارات فيروس كورونا، قبل بدء التدريبات صباح الاثنين.

وأعلن رامون بلانيس، سكرتير برشلونة، الأربعاء، أن النادي يرغب بكل تأكيد في وجود ميسي على رأس المشروع الذي يتبناه رونالد كومان.

Lionel Messi 'will report for Barcelona training next Monday' to avoid legal dispute https://t.co/YFiyf33wFc — MailOnline Sport (@MailSport) August 26, 2020

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وأفادت عدة تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، بأن ميسي بات قريبا من التوقيع لثلاث سنوات لمانشستر سيتي، وسيحاول تفعيل بند في اتفاقه مع برشلونة يسمح له بفسخ عقده.

وسجل ميسي 634 هدفا في 731 مباراة بقميص البلوغرانا، لكن يبدو أن الوقت الذي قضاه مع الفريق الأول منذ عام 2004 شارف على الانتهاء، ويأمل المهاجم في أن يصبح لاعبا حرا.

المصدر: dailymail.co.uk