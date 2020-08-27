تسريب تسجيل صوتي لميسي

نشرت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، الأربعاء تسجيلا صوتيا لاعتراف ميسي بأنه يريد الرحيل عن برشلونة والتوقيع لمانشستر سيتي.

ونقل عن ميسي قوله: "اتخذت القرار مع أنتونيلا (زوجة ميسي) بمغادرة برشلونة".

وتابع التسجيل: "هذا يؤلم روحي، لكن هذا كل شيء، انتهى دوري".

لكن سرعان ما نقلت المصادر الرسمية عن الصحفيين في الأرجنتين وكاتالونيا، نفي صحة تلك التسجيلات.

Esto, @LANACION y @crgrosso, es un gran FAKE!!!!



Ese audio es de un imitador, hombre 🤣🤣🤣



FAKE audio of Messi talking about City doing the rounds https://t.co/J7vxr44HNu — Guillem Balague (@GuillemBalague) August 26, 2020

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وأوضح الصحفي غيلوم بلاغو من صحيفة Diario Sport الإسبانية، أن تلك التسجيلات أتت من صوت مزيف لا تعود لميسي.

بدوره رد خورخي والد ميسي ووكيل أعماله، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام": "مرحبا لا ناسيون (الصحيفة الأرجنتينية)، هذا خطأ، لا يوجد مثل هذا الاعتراف، وهو صوت مزور".

وأفادت عدة تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، بأن ميسي بات قريبا من التوقيع لثلاث سنوات لمانشستر سيتي، وسيحاول تفعيل بند في اتفاقه مع برشلونة يسمح له بفسخ عقده.

وسجل ميسي 634 هدفا في 731 مباراة بقميص البلوغرانا، لكن يبدو أن الوقت الذي قضاه مع الفريق الأول منذ عام 2004 شارف على الانتهاء، ويأمل المهاجم البالغ 33 عاما أن يصبح لاعبا حرا.

المصدر: football-espana