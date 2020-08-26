 
مباشر

تقرير: والد ميسي يتفاوض مع مسؤولي مانشستر سيتي

الرياضة

تقرير: والد ميسي يتفاوض مع مسؤولي مانشستر سيتي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olu7

ذكرت العديد من التقارير في الساعات الماضية، أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، يتفاوض مع مسؤولي مانشستر سيتي لبحث إمكانية انتقال نجله لصفوف النادي الإنجليزي.

وحسب راديو كتالونيا، فإن جورجي ميسي والد ليونيل ووكيل أعماله يجري مفاوضات مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي.

كما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن والد ميسي سيلتقي في إنجلترا مسؤولي السيتي الاثنين المقبل.

إقرأ المزيد
تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة (محدث)
تطورات رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة (محدث)

وكان ميسي قد تقدم بطلب رسمي لإدارة البارسا أمس الثلاثاء، للسماح له بالرحيل. وأفادت عدة تقارير صحفية بأنه تواصل مع مدربه السابق غوارديولا، لمناقشة احتمالية انتقاله لصفوف السيتي.

من جهتها، تحاول إدارة برشلونة جاهدة حل هذه الأزمة، وإقناع ميسي بالبقاء ضمن أسوار النادي الكتالوني العريق.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا