تقرير: والد ميسي يتفاوض مع مسؤولي مانشستر سيتي

ذكرت العديد من التقارير في الساعات الماضية، أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، يتفاوض مع مسؤولي مانشستر سيتي لبحث إمكانية انتقال نجله لصفوف النادي الإنجليزي.

وحسب راديو كتالونيا، فإن جورجي ميسي والد ليونيل ووكيل أعماله يجري مفاوضات مع فيران سوريانو، المدير التنفيذي السابق لبرشلونة والحالي لمانشستر سيتي.

TMW - Caos Messi, lunedì il padre Jorge a Manchester per incontrare il City. Tanti club su di lui https://t.co/gLUsS5g5pK — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) August 26, 2020

كما ذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، أن والد ميسي سيلتقي في إنجلترا مسؤولي السيتي الاثنين المقبل.

إقرأ المزيد

وكان ميسي قد تقدم بطلب رسمي لإدارة البارسا أمس الثلاثاء، للسماح له بالرحيل. وأفادت عدة تقارير صحفية بأنه تواصل مع مدربه السابق غوارديولا، لمناقشة احتمالية انتقاله لصفوف السيتي.

من جهتها، تحاول إدارة برشلونة جاهدة حل هذه الأزمة، وإقناع ميسي بالبقاء ضمن أسوار النادي الكتالوني العريق.

المصدر: وكالات