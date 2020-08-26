 
مباشر

شاهد.. فاصل كروي رائع لنيمار مع نجله (فيديو)

الرياضة

شاهد.. فاصل كروي رائع لنيمار مع نجله (فيديو)
Globallookpress Peter Schatz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/olvn

نشر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي البالغ 28 عاما، اليوم الأربعاء، فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ويظهر في الفيديو نيمار أثناء قضائه إجازته الصيفية في أحد منتجعات جزيرة إيبيزا الإسبانية يقوم بتدريب نجله البالغ 9 أعوام على تنطيط الكرة بالرأس.

وأظهر النجم البرازيلي خلال الفيديو لمحة مهارية رائعة.

View this post on Instagram

❤️

A post shared by ene10ta Érre 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on

وحصد الفيديو أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد ثلاث ساعات فقط على نشره.

كما نشر نيمار العديد من الصور والفيديوهات عبر خاصية "الستوري".

شاهد.. فاصل كروي رائع لنيمار مع نجله (فيديو)
إقرأ المزيد
بالخطأ.. نيمار يهنئ
بالخطأ.. نيمار يهنئ "باير ليفركوزن" بدلا من بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا

المصدر: neymarjr/instagram

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا