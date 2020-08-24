بالخطأ.. نيمار يهنئ "باير ليفركوزن" بدلا من بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا

ارتكب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خطأ غريبا بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الأحد لحساب بايرن ميونخ الألماني الذي توج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

وهنأ نيمار الفريق الخطأ، بفوزه باللقب القاري، فبدلا من بايرن ميونخ، وجه البرازيلي التهنئة لفريق باير ليفركوزن.

وكتب النجم البرازيلي البالغ 28 عاما عبر حسابه في "تويتر": "الخسارة جزء من كرة القدم، لقد جربنا كل شيء، كافحنا حتى النهاية. شكرا لكم على دعمكم وتفانيكم" ، ثم أضاف: "وتهنئة لباير".

والمتعارف عليه أن باير هو باير ليفركوزن أما النادي البافاري فهو البايرن، ولم يعدل نيمار تغريدته حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020

وتسببت الرسالة التي ضلت عنوانها، بالكثير من التعليقات الساخرة من النجم البرازيلي، بما في ذلك من باير ليفركوزن نفسه.

وكتب القائمون على حساب باير ليفركوزن في "تويتر"، كجواب لتهنئة نيمار: "شكرا لك يا نيمار، لا نعرف لماذا تهنئنا ونحن في إجازة ونلعب كرة القدم في ألعاب الفيديو، لكن شكرا على أي حال".

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وتوج البايرن باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على سان جيرمان، بهدف نظيف، من توقيع الدولي الفرنسي كينغسيلي كومان، في الدقيقة 59 من عمر المباراة النهائية.

المصدر: وكالات