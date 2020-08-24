مشهد مؤثر لنيمار بعد ضياع لقب دوري أبطال أوروبا (فيديو)

التقطت عدسات المصورين في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت أمس الأحد، نادي باريس سان جيرمان ببايرن ميونيخ، لقطة مؤثرة لنجم "البي إس جي"، البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وعقب نهاية المباراة بخسارة الفريق الباريسي، وفشله بالتالي في التتويج بأمجد البطولات الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه، ظهر نيمار في لقطات فيديو، وهو يجلس وحيدا على دكة البدلاء، والدموع تنهمر من عينيه.

It’s the video of Neymar crying that does it for me pic.twitter.com/LxXyFIh554 — Callum Sweetlove (@callum_slove) August 23, 2020

وتوجهت مجموعة من لاعبي البايرن، بمن فيهم المدافع دافيد ألابا، والمدرب هانزي فليك، لمواساة نيمار، الذي لم يستطع حبس دموعه وحسرته على ضياع لقب، كان سيسطر به اسمه بأحرف من ذهب في سجلات باريس سان جيرمان، وسيجعل البرازيلي مرشحا فوق العادة لنيل الكرة الذهبية مستقبلا.

وتوج البايرن باللقب الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على سان جيرمان، بهدف نظيف، من توقيع الدولي الفرنسي كينغسيلي كومان، في الدقيقة 59.

المصدر: RT