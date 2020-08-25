صديقة رونالدو تنشر فيديو "غطس" يحصد ملايين المشاهدات في ساعات قليلة (فيديو)

نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فيديو جديد عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" اليوم الثلاثاء.

وتظهر جورجينا في الفيديو الذي تم تصويره من تحت الماء وهي تقوم بممارسة الغطس في البحر مرتدية لباس سباحة "بكيني" أبيض اللون.

وحصد الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد ساعتين فقط على نشره.

وكانت جورجينا قد أثارت مؤخرا التكهنات مجددا بأن رونالدو قد عرض عليها الزواج رسميا، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها، أرفقتها بكلمة "نعم"، وأعاد رونالدو نشر الصورة معلقا "حبيبتي".

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذي طال انتظاره من النجم البرتغالي.

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram