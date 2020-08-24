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شاهد.. رونالدو "الرومانسي" يرقص مع صديقته في أجواء حميمة (فيديو)

الرياضة

شاهد.. رونالدو
georginagio/instagram
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نشرت جورجينا رودريغيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فيديو رومانسيا عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" يوم الاثنين.

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Am❤r

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وتظهر جورجينا في الفيديو رفقة رونالدو وهما يرقصان على أنغام موسيقى رومانسية ومحاطان بأوراق ورود حمراء منثورة حولهما على الأرض.

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Satisfacción &❤️

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وكانت جورجينا قد أثارت أمس الأول، التكهنات مجددا بأن رونالدو قد عرض عليها الزواج رسميا، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها، أرفقتها بكلمة "نعم"، وأعاد رونالدو نشر الصورة معلقا "حبيبتي".

فيما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذي طال انتظاره من النجم البرتغالي. 

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YESSS 🌹

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ولدى جورجينا ورونالدو طفلة واحدة اسمها، آلانا مارتينا، إلى جانب ثلاثة أطفال لرونالدو من أم مجهولة، وهم كريستيانو جونيور، والتوائم إيفا وماتيو.

المصدر: georginagio/instagram

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