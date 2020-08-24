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آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر

الرياضة

آرثر ميلو يودع برشلونة بمقطع فيديو مؤثر
Reuters
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نشر البرازيلي آرثر ميلو نجم برشلونة الإسباني فيديو عبر صفحته في "إنستغرام" اليوم الاثنين، مودعا فيه النادي واللاعبين والجماهير برسالة عاطفية، قبل الانتقال لناديه الجديد يوفنتوس.

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Gràcies per tot, Barcelona.

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وأرفق آرثر الفيديو الذي تضمن مقتطفات من ذكرياته في برشلونة برسالة قال فيها: "قول الوداع أمر صعب دائما، ولكن يكون أصعب حين تترك خلفك مكانا بمثابة منزلك، ومدينة رائعة ستظل دائما في قلبي، حيث رحب بي الجميع بصفتي كتالونيا".

وأضاف: "لقد أظهروا لي ثقافة جديدة، وساعدوني في التطور كلاعب، وكشخص قبل أي شيء، وأود أن أودع مجموعة من اللاعبين الرائعين، وأشعر أنني محظوظ جدا باللعب بجانبهم، وممتن لدعمهم كأصدقاء بقلب كبير".

وتابع: "لقد شعرت بالفخر للدفاع عن أحد أهم الأندية في العالم، والذي أظهر لي حبا واحتراما لن أنساه أبدا، واليوم يجب أن أقول وداعا، كل ما عشته سيظل في قلبي للأبد، شكرا برشلونة".

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وكان برشلونة قد أعلن في الـ29 من يونيو الماضي التوصل لاتفاق مع يوفنتوس يقضي بانتقال آرثر إلى صفوف "السيدة العجوز" بعد انتهاء المنافسات الرسمية للموسم الكروي المنصرم مقابل 72 مليون يورو، بالإضافة لـ10 ملايين يورو كمتغيرات.

وانضم ميلو إلى صفوف برشلونة صيف عام 2018 قادما من غريميو البرازيلي.

ودخل النجم البرازيلي في أزمة مؤخرا مع النادي الكتالوني، حين رفض العودة من بلاده إلى برشلونة بعد نهاية "الليغا"، بعدما أبلغه المدرب السابق كيكي سيتين بأنه خارج خططه.

المصدر: وكالات

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