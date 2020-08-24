الكشف عن التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 (صورة)

أعلن الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين، عن التشكيلة المثالية للمسابقة القارية العريقة موسم 2019-2020.

وأسدل الستار على منافسات دوري أبطال أوروبا أمس الأحد بتتويج بايرن ميونخ الألماني باللقب للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي بهدف دون رد.

وسيطر نجوم طرفي النهائي على التشكيلة المثالية بدوري الأبطال هذا الموسم بتواجد 8 لاعبين بواقع 4 لاعبين من كل فريق.

😍 The Fantasy Football Team of the Season! 🙌



⚽️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEUpic.twitter.com/jP4XbKSRi8 — #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 24, 2020

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وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

- في حراسة المرمى: مانويل نوير (بايرن ميونخ).

- في خط الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، برسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ).

- في خط الوسط: رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي)، مارسيل سابيتزر (لايبزيغ)، أنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، سيرجي جنابري (بايرن ميونخ).

- في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، إيرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند).

وشكل غياب النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي عن التشكيلة المثالية صدمة كبيرة لعشاقهما.

وودع ميسي البطولة مع برشلونة من ربع النهائي بخسارة تاريخية مدوية 8-2 أمام بايرن ميونخ، في حين ودع يوفنتوس فريق رونالدو من دور الـ16 أمام ليون الفرنسي.

المصدر: ChampionsLeague/twitter