الزمالك يرفض اعتذار لاعب الأهلي ويتقدم بشكوى إلى الفيفا

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، اليوم الاثنين، بيانا رسميا رفض فيه اعتذار وليد سليمان، لاعب الأهلي، لمحمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك.

وأعلن الزمالك في بيانه عن اتخاذه قرار التقدم بشكوى رسمية ضد وليد سليمان للاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا" للمطالبة بمعاقبته نظرا لتسببه متعمدا في إيذاء العديد من اللاعبين.

وكان آخرهم محمد عبد الشافي الذي أصيب بكسر في عظمة الترقوة بسبب التحام وليد سليمان معه في كرة مشتركة خلال مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت السبت.

إقرأ المزيد

وشدد مجلس الإدارة على رفضه لاعتذار وليد سليمان الذي قام بزيارة لاعب الزمالك في المستشفى بعد علمه بتجهيز النادي شكوى ضده بكل الإصابات التي تسبب بها للاعبي الدوري.

وأكد مجلس إدارة الزمالك أن اعتداء وليد سليمان على لاعبه عبد الشافي في مباراة رسمية في الدوري المصري، سيحرم النادي من اللاعب لمدة شهرين وهو الذي يشغل مركز الظهير الأيسر الأساسي بالفريق، رغم حاجة الفريق إلى جهوده قبل ارتباطات الزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه ليس من حق اللاعب محمد عبد الشافي قبول اعتذار وليد سليمان أو رفضه، لأنه لم يعتد عليه في منزله أو في المقهي إنما تعمد إيذاء عبد الشافي أثناء مباراة رسمية في مسابقة الدوري الرسمية.

المصدر: "اليوم السابع"