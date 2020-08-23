مصر.. كشف كواليس زيارة الأهلاوي وليد سليمان للزملكاوي محمد عبد الشافي في المستشفى

أكد محمد رضا، مدير أعمال لاعب "الزمالك"، محمد عبد الشافي، للنادي أن اللاعب أجرى جراحة ناجحة في الترقوة، مساء اليوم، ومن المقرر أن يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع.

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وقال رضا في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن زيارة لاعب الأهلي، وليد سليمان، لمحمد عبد الشافي في المستشفى جاء في الوقت المناسب، وتأثيرها كان جيدا على لاعب الزمالك الذي خرج مصابا من مواجهة القمة الأخيرة والتي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3-1.

وأضاف أن وليد سليمان قبل رأس عبد الشافي واعتذر له على ما حدث خلال المباراة، وأكد له أنه لم يقصد إصابته أثناء التداخل، مشيرا إلى أن لاعب الزمالك تقبل اعتذار لاعب الأهلي.

وأوضح رضا أن وليد سليمان استأذن قبل القدوم لزيارة عبد الشافي في المستشفى، والأخير رحب بالزيارة.

ناصر حاتم

المصدر: RT