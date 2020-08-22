شاهد.. الزمالك يهزم غريمه التقليدي الأهلي

حقق نادي الزمالك فوزا مستحقا على غريمه التقليدي الأهلي (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح لاعب خط الوسط أحمد سيد التسجل للزمالك مبكرا، في الدقيقة 13 من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

وأدرك اللاعب ياسر إبراهيم التعادل للأهلي بهدف أحرزه، في الدقيقة 62 من متابعة لكرة داخل منطقة الجزاء.

الدوري المصري : الزمالك 1 × 1 الاهلي | هدف ياسر الحنفي د' 62 🎥



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ولكن المهاجم محمد مصطفى وضع الزمالك في المقدمة مرة أخرى وسريعا، في الدقيقة 71 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

هدف الزمالك الثاني في الاهلي عن طريق مصطفى محمد 😍🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xxmC9kAQcC — كل الاهداف ALLGOALS (@ALLGOALS14) August 22, 2020

ومن ثم أحرز أسامة فيصل الهدف الثالث للقلعة البيضاء، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على استاد القاهرة الدولي.

الدوري المصري : الزمالك 3 × 1 الاهلي | هدف أسامه فيصل د' 90 +3 🎥



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pic.twitter.com/z1WMrLjsOF — اهداف المباريات HD (@ggo_ll1) August 22, 2020

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وتجمد رصيد الأهلي، بعد هذه الهزيمة، عند 56 نقطة، ولكنه يتصدر قائمة الدوري.

بينما تقدم الزمالك، بعد هذا الفوز، إلى المركز الثاني، برصيد 42 نقطة.

المصدر: RT