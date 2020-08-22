مشهد مؤثر جدا.. عاصفة حب لمؤمن زكريا بعد بكائه مع أحمد عز (فيديو)

حظي مؤمن زكريا، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتعاطف كبير من جماهير ومتابعي الكرة المصرية، بعد تكريمه بواسطة الفنان أحمد عز أثناء العرض المسرحي "علاء الدين" بأحد فنادق القاهرة.

وحضر مؤمن زكريا منذ أيام مسرحية علاء الدين التي يقدمها الفنان أحمد عز، وفي نهاية العرض قام بطل العمل بتحية مؤمن زكريا وقدمه إلى المسرح وسط تصفيق قوي من الحضور، وهو ما دفع لاعب الأهلي السابق إلى البكاء بشدة.

وقال عز، في نهاية العرض المسرحي: "يشرفنا حضور نجم كبير ندعو الله جميعا أن يتم عليه الشفاء، ويعود ليسعدنا في الملاعب كما كان من قبل.. إنه مؤمن زكريا"، قبل أن ينال اللاعب تصفيقا حادا.

وظهر مؤمن زكريا، غير قادر على السير بصورة جيدة، وقام عز والمخرج مجدي الهواري، بمساعدته على الصعود على خشبة المسرح، لينال تصفيقا حارا ودعما كبيرا من الجماهير، قبل أن يدخل في نوبة بكاء حادة.

ويعاني مؤمن من مرض نادر في الأعصاب، أبعده عن ممارسة كرة القدم في الموسمين الماضيين.

وبدأت قصة معاناة مؤمن زكريا من المرض، أثناء تجربة إعارته إلى نادي أحد السعودي في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم.

وخرج مؤمن في أكثر من لقاء تليفزيوني يشرح تفاصيل مرضه، بينما أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تحمله نفقات اللاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، كما صرف النادي الأهلي مبلغا قيمته 600 ألف جنيه للمساهمة في علاجه، وطالب وزارة الرياضة بالموافقة على صرف قيمة عقده كاملا، رغم عدم قيده كإجراء استثنائي تقديرا لقيمته.

وطالب الكثير من جماهير كرة القدم بتكريم اللاعب قبل مباراة الأهلي والزمالك، وذلك لما له من اسهامات في مباريات القمة مع الفريقين، وهو الأمر الذي قوبل من قبل الجهات المعنية بصدرٍ رحب وتحركوا من أجل عمل احتفالية صغيرة قبل المباراة لتكريم اللاعب.

لكن مؤمن زكريا اعتذر عن حضور المباراة بعد تواصل وزارة الشباب والرياضة معه، وبحسب الأخبار فقد اعتذر بسبب ظروفه الصحية.

المصدر: وكالات