شاهد.. هدف رائع بقدم فتاة فنلندية في مباراة "مجنونة"

شهد الدوري الفنلندي الممتاز لكرة القدم للسيدات، تسجيل ثمانية أهداف، في مباراة "مجنونة" جمعت فريقي "JyPK" و"PK-35 Vantaa"،وانتهت بالتعادل بأربعة أهداف لكل منهما.

وسجلت اللاعبة الفنلندية، هينا هونكانين، هدف التعادل الثاني لفريق "JyPK"، في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول، بطريقة رائعة، حيث تلقت كرة بعد رمية تماس، وتخلصت من الرقابة، قبل أن تسددها بإتقان في أقصى الزاوية اليسرى البعيدة، من خارج منطقة الجزاء.

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المصدر: وكالات