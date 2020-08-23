شاهد.. طرد شاعر محمد بعد 40 ثانية من دخوله الملعب بسبب خطأ فادح

شهدت مباراة فريق كلوب أمريكا وضيفه مونتيري (1-3)، ضمن الجولة السادسة من الدوري المكسيكي لكرة القدم، طرد لاعب مونتيري، شاعر محمد غونزاليس، بعد 40 ثانية فقط من نزوله إلى أرض الملعب.

ودخل المهاجم الشاب، شاعر محمد، البالغ من العمر 20 عاما، أرض الملعب في الدقيقة الأولى المحتسبة بدلا للوقت الضائع من المباراة، وبعد نحو 40 ثانية فقط تلقى البطاقة الحمراء مباشرة بعد تدخله العنيف ضد أحد لاعبي الخصم.

#Futbol | 🚨 ¡42 SEGUNDOS!



Shayr Mohamed, el hijo del "Turco", es expulsado con apenas 42 segundos de haber ingresado a la cancha en el día de su debut en Primera. #Monterrey#Rayadospic.twitter.com/1j5vZCoSvM — Adictos al boxeo (@nikomexicano) August 23, 2020

وشهد اللقاء أيضا طرد لاعبين آخرين، بواقع لاعب من كل فريق، وضربتي جزاء، بواقع ركلة واحدة لكل من الطرفين.

ومن الملفت أيضا أن أنطونيو محمد، والد اللاعب الشاب، هو من يشرف على تدريب فريق مونتيري، الذي حقق انتصاره الثاني في الموسم، مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، ويشغل المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري، برصيد 9 نقاط.

بينما مني نادي كلوب أمريكا بالهزيمة الثانية على التوالي، مقابل ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، ويحتل المرتبة الثالثة في جدول الترتيب.

المصدر: وكالات