أرسنال عبر حسابه الرسمي: مرحبا بك صلاح

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، رسميا اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب الهولندي الشاب صلاح الدين، قادما من فريق فينورد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الهولندي.

وأثار أرسنال حالة كبيرة من الجدل بين جماهيرة كرة القدم عامة وجماهيره وليفربول خاصة، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه التعاقد مع صلاح الدين.

ورحب نادي أرسنال الإنجليزي بانضمام لاعبه الجديد صلاح الدين بنشر "تغريدة" غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيه: "يسعدنا الإعلان عن ضم صلاح، مرحبا بك في أرسنال".

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وجاء هذا الإعلان الغامض ليثير التساؤلات بين جماهير النادي اللندني و"الريدز"، واعتقد بعضهم أن الأمر يتعلق بالدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إلى أن جماهير أرسنال تأمل أيضا في سير صلاح الدين على خطى "مو" نظرا لتشابه الأسماء بينهما.

يذكر أن أرسنال تعاقد مع صلاح الدين، البالغ من العمر 17 عاما، والمنحدر من أصور مغربية، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع فريق فينورد الهولندي.

وأشاد الفريق اللندني بالمستوى المميز للاعبه الشاب في مركز خط الوسط، وتمتعه بالإبداع والسرعة في مختلف الأدوار التي يقوم بها.

ومن المقرر أن يلتحق اللاعب الهولندي بصفوف فريق الشباب بالعاصمة الإنجليزية لندن.

المصدر: "arsenal.com"