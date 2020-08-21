روبرتسون ساخرا من محمد صلاح: "وداعا يا صديقي.. وداعا يا حبيبي!" (فيديو)

سخر الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، من زميله المصري محمد صلاح، بعد مراوغته في التدريبات خلال معسكر "الريدز" الحالي في النمسا.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، وخلال إحدى تدريبات ليفربول في النمسا، لعب روبرتسون في فريق وصلاح في فريق آخر، حيث حاول الفرعون المصري منعه وإيقاف تقدمه بالكرة، لكن الظهير الأسكتلندي مرر الكرة بين قدمي صلاح "كوبري" وسط استياء من الأخير.

واستغل روبرتسون هذا الأمر وقام بنشره عبر خدمة "ستوري" في تطبيق "إنستغرام"، واستخدام كلمات أغنية: "وداعا يا صديقي، وداعا يا حبيبي".

Andy Robertson roasting Mo Salah on Instagram after his little nutmegs 😂 pic.twitter.com/qdqQ1IQj1n — Watch LFC (@Watch_LFC) August 18, 2020

وتفاعل المشجعون مع مراوغة روبرتسون لصلاح، حيث أجاب أحد المشجعين بلهجة: "اللعب بالنار هناك أولاد"، بينما كتب آخر: "انتبه يا روبو، ما تفعله سيتم فعله بك"، وقال ثالث مازحا: "مو أغلق ساقيك".

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة أرسنال، الأسبوع المقبل، في نهائي مسابقة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي لكرة القدم.

المصدر: وكالات