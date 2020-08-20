رسميا.. برشلونة يقدم أول لاعب جديد في عهد كومان
Reuters
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قدم فريق برشلونة لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، لاعبه الجديد، بيدري غونزاليس، وهي الصفقة الأولى في عهد المدير الفني الجديد، الهولندي رونالد كومان.
✍ #PedriCuler 💙❤ pic.twitter.com/U4ktlL38u4— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2020
ووقّع بيدري غونزاليس اللاعب القادم من صفوف نادي لاس بالماس، على عقد الانتقال بحضور رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، في مقر النادي الكتالوني.
😍 Pedri is now a Blaugrana! 👕— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2020
💙❤️ #PedriCulerpic.twitter.com/Dg2kFQNLN2
وكان برشلونة، قد أعلن سابقا ضم بيدري، وإعارته حتى نهاية الموسم المنتهي، إلى صفوف فريقه السابق لاس بالماس.
👏 #PedriCuler ⚽✨ pic.twitter.com/xvDX3YnYOg— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2020
المصدر: وكالات