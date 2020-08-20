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رسميا.. برشلونة يقدم أول لاعب جديد في عهد كومان

الرياضة

رسميا.. برشلونة يقدم أول لاعب جديد في عهد كومان
Reuters
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قدم فريق برشلونة لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، لاعبه الجديد، بيدري غونزاليس، وهي الصفقة الأولى في عهد المدير الفني الجديد، الهولندي رونالد كومان.

ووقّع بيدري غونزاليس اللاعب القادم من صفوف نادي لاس بالماس، على عقد الانتقال بحضور رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، في مقر النادي الكتالوني.

وكان برشلونة، قد أعلن سابقا ضم بيدري، وإعارته حتى نهاية الموسم المنتهي، إلى صفوف فريقه السابق لاس بالماس.

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المصدر: وكالات 

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