بعد الاجتماع الحاسم بكومان.. ميسي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

عقد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة الجديد اجتماعا حاسما مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، لتحديد مستقبل "البرغوث" في الموسم المقبل.

ووفقا لإذاعة "راك 1 - RAC1" فإن ميسي أخبر كومان في اجتماعه معه قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي وألا يكون جزءا من خطته للمستقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أن ميسي كان واضحا في قراره، وأكد أن إمكانية البقاء في برشلونة لموسم إضافي حتى أمر صعب للغاية وأنه يرى نفسه خارج أسوار "كامب نو".

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ورغم قرار ميسي الواضح، إلا أن إدارة برشلونة متمسكة ببقاء البرغوث على الأقل حتى إتمام عقده في 2021 وربما الرحيل في الصيف المقبل، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 700 مليون يورو، بينما تقدر قيمته السوقية حاليا بنحو 112 مليون يورو فقط.

يذكر أن النجم الأرجنتيني قطع إجازته في بلدة "لا سيردانيا" في جبال البرانس الإسبانية، وهبط في برشلونة، مساء اليوم الخميس، للجلوس مع كومان وجها لوجه لمعرفة ما سيحدث لمستقبله، لا سيما أن كومان يعتبر الأرجنتيني ركيزة أساسية في مشروعه الجديد داخل "كامب نو".

وشارك ليونيل ميسي (33 عاما) في 44 مباراة مع برشلونة خلال الموسم (2019-2020) في جميع المسابقات، وسجل 31 هدفا، إضافة إلى 26 تمريرة حاسمة، ولكنه خرج مع الفريق الكتالوني صفر اليدين من جميع البطولات، آخرها دوري أبطال أوروبا، عقب هزيمة "البلوغرانا" المدوية أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، يوم الجمعة الماضي، في الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: وكالات