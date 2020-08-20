النجم الصاعد فاتي يوجه صفعة لزميله ميسي وينضم لمعسكر غريمه رونالدو

قرر لاعب فريق برشلونة، الشاب أنسو فاتي، تغيير وكيل أعماله ليترك شقيق زميله النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويذهب إلى وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن فاتي انفصل عن وكيله رودريغو ميسي، شقيق ليونيل ميسي قائد برشلونة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فاتي تعاقد مع خورخي مينديز، وكيل اللاعبين الشهيرين، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، والنجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيكون فاتي ثاني لاعب يتولى مينديز أموره في برشلونة بعد الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو، والذي يواجه خطر الرحيل عن الفريق الكتالوني حاليا.

وذكرت الصحيفة الكتالونية إن مينديز، سيكون الوكيل الثالث لفاتي في غضون سنوات قليلة، بعد العمل مع جونيور مينجويلا ورودريغو ميسي.

ويرتبط فاتي بعقد مع برشلونة حتى 2022، وبشرط جزائي يبلغ 170 مليون يورو.

وشارك أنسو فاتي (17 عاما) في 33 مباراة مع برشلونة في الموسم (2019-2020)، وسجل خلالها 8 أهداف، إضافة إلى تمريرة حاسمة واحدة.

المصدر: وكالات