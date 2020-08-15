وفاة حارس مرمى الزمالك السابق

نعى الإعلامي الرياضى أحمد شوبير، الكابتن أشرف أبو النور، حارس مرمى الزمالك السابق، السبت.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "وفاة الكابتن أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك سابقا، البقاء والدوام لله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".

وفاة الكابتن اشرف ابوالنور حارس مرمي الزمالك سابقا البقاء والدوام لله وخالص العزاء لاسرته ومحبيه — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) August 15, 2020

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يذكر أن أبو النور كان حارس مرمى الزمالك في الفترة من 1970 حتى 1975، وتولى تدريب حراس مرمى نادي الإسماعيلي عام 2006.

وانتقل بعدها أبو النور للعب في الإمارات بعد أن دفع الأمير مانع المكتوم رئيس نادي النصر بدبي لنادي الزمالك 75 ألف دولار ليلعب أشرف في صفوف النصر.

المصدر: "بوابة الأهرام"