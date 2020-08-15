وفاة "الفك المفترس" عن عمر ناهز 71 عاما

أعلن نادي غلاسغو رينجرز المنافس في دوري اسكتلندا الممتاز لكرة القدم ليل الجمعة، أن مدافعه الأسبق توم فورسايث توفي عن 71 عاما.

وكان فورسايث الملقب باسم "الفك المفترس" انضم إلى رينجرز قادما من مذرويل في 1972 وتألق سريعا في صفوف فريقه الجديد، محرزا هدف الفوز في شباك المنافس الأكبر سيلتيك في نهائي كأس اسكتلندا.

ولعب فورسايث 326 مباراة مع رينجرز خلال عشرة أعوام، وفاز خلال هذه الفترة بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وبكأس اسكتلندا أربع مرات.

Tom Forsyth (1949-2020) pic.twitter.com/4hbL1CC90R — Rangers Football Club (@RangersFC) August 14, 2020

وقال رينجرز عبر "تويتر": "الكل هنا حزين بعد ورود خبر وفاة لاعبنا السابق توم فورسايث هذا المساء.. أحر التعازي لكل أفراد أسرته في هذا الوقت الصعب".

ولعب فورسايث 22 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، وشارك في نهائيات كأس العالم في 1978 قبل اعتزال اللعب والتحول إلى مجال التدريب.

المصدر: "رويترز"