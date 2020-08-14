 
مباشر

شاهد.. روسي يحبس أنفاسه ليحطم الرقم القياسي برفع الأثقال تحت الماء

الرياضة

شاهد.. روسي يحبس أنفاسه ليحطم الرقم القياسي برفع الأثقال تحت الماء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oivj

نجح فيتالي فيفتشار أحد مواطني مدينة تومسك الروسية بتحطيم الرقم القياسي الأمريكي المسجل العام الماضي برفع الأثقال بوزن 50 كغ تحت الماء.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الرجل رفع وزن 50 كيلوغراما 76 مرة من صدره، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم الأمريكي غريغ ويتستوكمن الذي رفع نفس الوزن 62 مرة.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Продолжаем тренить под водой 😁👍🏼 После 3-4 недель тренировок со специализацией на жим под водой, получилось улучшить результат на 11 раз 💪🏼 Продолжаем готовиться. Для тренировки дыхания использую #wimhofmethod Максимум задерживать дыхание получалось на 3 минуты 15 секунд в покое, но в воде все по другому 🤷🏼‍♂️ . #whm #snorkling #underwater #powerlifting #benchpress #томск #регион70 #томсксегодня #region70 @riatomsk

Публикация от V I V C H A R V I T A L Y (@vivcharvitaly)

إقرأ المزيد
شاهد.. رباع يرفع 400 كلغ ويتعرض لإصابة مروعة (فيديو وصور)
شاهد.. رباع يرفع 400 كلغ ويتعرض لإصابة مروعة (فيديو وصور)

وأفاد مكتب رئيس بلدية تومسك بأن الروسي أجرى التحدي حابسا أنفاسه تحت مياه بحيرة البجع في قرية بوبيدا.

وتمت مراقبة الحدث من قبل مراقب مستقل وأطباء ومتخصصين، وبعد ملء جميع المستندات اللازمة، سيتم إرسالها إلى مكتب تحرير كتاب غينيس للأرقام القياسية لتسجيل الرقم رسميا.

يذكر أن فيتالي فيفتشار هو بطل روسيا في عدة مسابقات إقليمية وحامل الرقم القياسي الروسي برفع وزن 55 كيلوغراما بعدد رفعات بلغ 1006 مرات في الساعة.

المصدر:rsport.ria.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا