شاهد.. روسي يحبس أنفاسه ليحطم الرقم القياسي برفع الأثقال تحت الماء

نجح فيتالي فيفتشار أحد مواطني مدينة تومسك الروسية بتحطيم الرقم القياسي الأمريكي المسجل العام الماضي برفع الأثقال بوزن 50 كغ تحت الماء.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أن الرجل رفع وزن 50 كيلوغراما 76 مرة من صدره، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم الأمريكي غريغ ويتستوكمن الذي رفع نفس الوزن 62 مرة.

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وأفاد مكتب رئيس بلدية تومسك بأن الروسي أجرى التحدي حابسا أنفاسه تحت مياه بحيرة البجع في قرية بوبيدا.

وتمت مراقبة الحدث من قبل مراقب مستقل وأطباء ومتخصصين، وبعد ملء جميع المستندات اللازمة، سيتم إرسالها إلى مكتب تحرير كتاب غينيس للأرقام القياسية لتسجيل الرقم رسميا.

يذكر أن فيتالي فيفتشار هو بطل روسيا في عدة مسابقات إقليمية وحامل الرقم القياسي الروسي برفع وزن 55 كيلوغراما بعدد رفعات بلغ 1006 مرات في الساعة.

المصدر:rsport.ria.ru