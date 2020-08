شاهد.. رباع يرفع 400 كلغ ويتعرض لإصابة مروعة (فيديو وصور)

View this post on Instagram

Кому сейчас будет реально тяжело и сложно, так это моей супруге @i_am_sedyh Таскать огромного ребёнка на себе, мыть, менять утки из под меня, работать за двоих и не просто работать за двоих, а работать ещё с двумя детьми на руках, так как в данный момент я даже с детьми не смогу сидеть! И так два месяца! Я сейчас не жалуюсь, не ноюсь, не пытаюсь вызвать кого то на эмоции, а просто хочу сказать, что я горд за тех людей, которые со мной рядом в трудную минуту! И чтобы там не происходило у нас, она все равно рядом! А значит, моя игра не окончена! ———— Who will now be really hard and difficult, so it is my wife @i_am_sedyh To carry a huge baby on your back, wash, change the ducks from under me, work for two and not just work for two, but work with two more children in your arms, because at the moment I can't even sit with children! And so two months! I'm not complaining, I'm not whining, I'm not trying to evoke emotions, but I just want to say that I'm proud of the people who are with me in a difficult moment! And no matter what happens here, she's still around! Which means my game isn't over! #восстановление #боль #правдажизни #железнаясемья