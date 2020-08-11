شاهد.. لاعب "مخضرم" يعتدي بالضرب المبرح على حكم أشهر في وجهه بطاقة حمراء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق اعتداء اللاعب الروسي المعتزل رومان شيروكوف البالغ 39 عاما على حكم مباراة ودية عندما أشهر الأخير بوجهه البطاقة الحمراء.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع شيروكوف وهو يلكم الحكم الذي سقط على الأرض من قوة الضربة، ولم يكتف شيركوف بذلك بل وجه ركلة قوية بيمناه للحكم الذي يفترش الأرض قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين لوقف الاعتداء.

Судье снимают побои. Будут обращаться в полицию.

Ударил по лицу, пошёл добивать pic.twitter.com/AEZhjrtZgO — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

وذكرت العديد من التقارير أن حكم اللقاء سيلجأ إلى القضاء بعد اعتداء شيروكوف العنيف الذي سبب له إصابات بالغة.

Судья после Широкова. Лицо, шея, тело pic.twitter.com/qih5UlwiYG — Дмитрий Егоров (@edim_sport) August 10, 2020

من جهته، نشر شيروكوف اعتذارا رسميا من حكم اللقاء عبر صفحته الرسمية في "إنستغرام"، كما تقدم بالاعتذار من الجماهير ومن قناة "Матч ТВ" الرياضية التي يعمل فيها محللا والتي أعلنت فورا طرده من العمل لديها.

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يذكر أن شيروكوف لعب خلال مسيرته الاحترافية للعديد من الفرق الروسية، وحقق لقب الدوري الروسي الممتاز مع فريقي زينيت وتسيسكا موسكو في ثلاث مناسبات.

ومع المنتخب الروسي لعب شيروكوف 57 مباراة سجل خلالها 13 هدفا، ووصل مع المنتخب لنصف نهائي كأس أوروبا عام 2008.

واعتزل شيروكوف كرة القدم الاحترافية عام 2016.

المصدر: rsport.ria.ru